Бавария передала украинским правоохранителям 30 авто
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Бавария передала МВД Украины пакет гуманитарной помощи, в который вошли в частности 30 автомобилей и генераторы. Об этом сообщили на сайте МВД, передает УНН.
Детали
Государственное министерство внутренних дел Баварии передало системе МВД Украины пакет гуманитарной помощи, в который вошли 30 автомобилей, генераторы, мотопомпы и коммуникационное оборудование.
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«Вся эта техника будет распределена в системе внутренних дел: для пограничников, нацгвардейцев, полицейских. Надеемся, что эта помощь – не последняя. Это для нас большая мощная поддержка», – отметил заместитель министра внутренних дел Василий Тетеря.
Контекст
В марте 2023 года Совет министров Баварии принял решение увеличить пакет помощи Украине от 5 до 10 миллионов евро, чтобы продолжать оказывать целевую поддержку и в гражданском секторе.
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