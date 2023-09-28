У Німеччині дозволили компанії Rheinmetall створити спільне з Україною оборонне підприємство
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. В уряді Німеччини схвалили створення німецько-українського підприємства, яке займатиметься виробництвом військової техніки. Про це повідомив голова Федерального управління з картелів Андреас Мундт, передає УНН з посиланням на Tagesschau.
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«Федеральне відомство по картелях не заперечує проти створення спільного підприємства німецької оборонної компанії Rheinmetall та української державної компанії «Українська оборонна промисловість», - йдеться в повідомленні.
Мундт пояснив, що нова компанія «вироблятиме й обслуговуватиме військову техніку в Україні».
Зазначається, що в Німеччині цей проєкт не призводить до будь-якого конкурентного дублювання або будь-яких ознак занепокоєння з приводу конкуренції.
«Ми швидко дали своє схвалення», - сказав Мундт.
Доповнення
10 липня повідомлялося, що Rheinmetall відкриє завод з виробництва бронетехніки в Україні протягом наступних 3 місяців. Там створюватимуть і ремонтуватимуть танки, а також навчатимуть обслуговуванню бронетехніки.