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В Германии разрешили компании Rheinmetall создать совместное с Украиной оборонное предприятие

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. В правительстве Германии одобрили создание немецко-украинского предприятия, которое будет заниматься производством военной техники. Об этом сообщил глава Федерального управления по картелям Андреас Мундт, передает УНН со ссылкой на Tagesschau.

Цитата

«Федеральное ведомство по картелям не возражает против создания совместного предприятия немецкой оборонной компании Rheinmetall и украинской государственной компании «Украинская оборонная промышленность», - говориться в сообщении.

Мундт пояснил, что новая компания «будет производить и обслуживать военную технику в Украине».

Отмечается, что в Германии этот проект не приводит к каким-либо конкурентным дублированиям или каким-либо признакам беспокойства по поводу конкуренции.

«Мы быстро дали свое одобрение», - сказал Мундт.

Дополнение

10 июля сообщалось, что Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 3 месяцев. Там будут создавать и ремонтировать танки, а также обучать обслуживанию бронетехники.

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