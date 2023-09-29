Баварія передала українським правоохоронцям 30 авто
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Баварія передала МВС України пакет гуманітарної допомоги, до якого увійшли зокрема 30 автомобілів та генератори. Про це повідомили на сайті МВС, передає УНН.
Деталі
Державне міністерство внутрішніх справ Баварії передало системі МВС України пакет гуманітарної допомоги, до якого увійшли 30 автомобілів, генератори, мотопомпи й комунікаційне обладнання.
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«Вся ця техніка буде розподілена в системі внутрішніх справ: для прикордонників, нацгвардійців, поліцейських. Сподіваємось, що ця допомога – не остання. Це для нас велика потужна підтримка», – наголосив заступник міністра внутрішніх справ Василь Тетеря.
Контекст
У березні 2023 року Рада міністрів Баварії ухвалила рішення збільшити пакет допомоги Україні від 5 до 10 мільйонів євро, щоб продовжувати надавати цільову підтримку і в цивільному секторі.
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