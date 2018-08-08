Отец Гриба подтвердил, что в деле против его сына в РФ есть еще один фигурант
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. По делу украинца Павла Гриба, заключенного в России, есть еще один фигурант - под псевдонимом "Стефан Капинос". Об этом УНН сообщил отец Павла Игорь Гриб, комментируя информацию о Капиносе, который якобы является украинцем и якобы рассказывал Павлу, как правильно изготовить взрывчатку.
"Стефан Капинос, да, он проходит по делу, потому что есть в переписке", - сообщил Гриб.
Накануне о еще одном фигуранте дела - украинского гражданина под псевдонимом "Стефан Капинос" - сообщали украинские СМИ.
Напомним, дело украинского политзаключенного в России Павла Гриба передали прокурорам на доработку.
Ранее Павел Гриб, которого в России обвиняют в пособничестве терроризму, не признал вину в Северо-Кавказском окружном военном суде в РФ.
24 августа 2017 года в Беларуси исчез 19-летний украинец Павел Гриб. 7 сентября 2017 года стало известно, что пропавшего в Беларуси украинца Гриба нашли в Краснодарском СИЗО в РФ. В России Грибу предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).