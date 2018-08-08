Батько Гриба підтвердив, що у справі проти його сина у РФ є ще один фігурант
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У справі українця Павла Гриба, ув’язненого в Росії, є ще один фігурант - під псевдонімом "Стефан Капінос". Про це УНН повідомив батько Павла Ігор Гриб, коментуючи інформацію про Капіноса, який нібито є українцем і нібито розповідав Павлу, як правильно виготовити вибухівку.
"Стефан Капінос, так, він проходить по справі, бо є в переписці", - повідомив Гриб.
Напередодні про ще одного фігуранта справи - українського громадянина під псевдонімом "Стефан Капінос" - повідомляли українські ЗМІ.
Нагадаємо, справу українського політв’язня в Росії Павла Гриба передали прокурорам на доопрацювання.
Раніше Павло Гриб, якого у Росії звинувачують у сприянні тероризму, не визнав провину в Північно-Кавказькому окружному військової суді в РФ.
24 серпня 2017 року у Білорусі зник 19-річний українець Павло Гриб. 7 вересня 2017 року стало відомо, що зниклого в Білорусі українця Гриба знайшли в Краснодарському СІЗО в РФ. У Росії Грибу висунуто обвинувачення за ч.1 ст.205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).