Батько Гриба підтвердив, що у справі проти його сина у РФ є ще один фігурант

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. У справі українця Павла Гриба, ув’язненого в Росії, є ще один фігурант - під псевдонімом "Стефан Капінос". Про це УНН повідомив батько Павла Ігор Гриб, коментуючи інформацію про Капіноса, який нібито є українцем і нібито розповідав Павлу, як правильно виготовити вибухівку.

"Стефан Капінос, так, він проходить по справі, бо є в переписці", - повідомив Гриб.

Напередодні про ще одного фігуранта справи - українського громадянина під псевдонімом "Стефан Капінос" - повідомляли українські ЗМІ.

Нагадаємо, справу українського політв’язня в Росії Павла Гриба передали прокурорам на доопрацювання.

Раніше Павло Гриб, якого у Росії звинувачують у сприянні тероризму, не визнав провину в Північно-Кавказькому окружному військової суді в РФ.

24 серпня 2017 року у Білорусі зник 19-річний українець Павло Гриб. 7 вересня 2017 року стало відомо, що зниклого в Білорусі українця Гриба знайшли в Краснодарському СІЗО в РФ. У Росії Грибу висунуто обвинувачення за ч.1 ст.205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).

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