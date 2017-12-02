"Батькивщина" не будет голосовать за легализацию азартных игр
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Фракция “Батькивщина” не будет голосовать за легализацию азартных игр. Об этом УНН заявил народный депутат Игорь Луценко, комментируя проект бюджета на 2018 год и его нормы о создании предусловий для легализации запрещенных в Украине “одноруких бандитов”.
“Фракция „Батькивщина“ и я поддерживаем позицию, что азартные игры — это зло. Любые доходы, которые приносит в бюджет эта отрасль, означают кратные в несколько раз убытки для общества. То есть, в бюджет заходит одна гривна, а народ теряет 2-3 гривны в лучшем случае, а в худшем — больше. Поэтому такой ценой получать доходы в бюджет нельзя”, — отметил он.
По мнению парламентария, бюджетный комитет ВР должен исходить не только из интересов казны, но и общества в целом.
“Надо смотреть шире — интересами благосостояния всего общества. Надо депутатам бюджетного комитета послушать экспертов, посмотреть расчеты. И ни в коем случае в зале за это нельзя голосовать”, — резюмировал он.
Напомним, по оценкам экспертов, в проект бюджета на следующий год заложены нормы, позволяющие легализировать запрещенный в Украине азартный бизнес.
Инициатива принадлежит Минфину и заключается в том, что любой лотерейный терминал самообслуживания можно будет превратить в “однорукого бандита”.