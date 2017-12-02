КИЇВ. 2 грудня. УНН. Фракція "Батьківщина" не голосуватиме за легалізацію азартних ігор. Про це УНН заявив народний депутат Ігор Луценко, коментуючи проект бюджету на 2018 рік і його норми про створення передумов для легалізації заборонених в Україні "одноруких бандитів".