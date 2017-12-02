"Батьківщина" не голосуватиме за легалізацію азартних ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Фракція "Батьківщина" не голосуватиме за легалізацію азартних ігор. Про це УНН заявив народний депутат Ігор Луценко, коментуючи проект бюджету на 2018 рік і його норми про створення передумов для легалізації заборонених в Україні "одноруких бандитів".
"Фракція "Батьківщина" і я підтримуємо позицію, що азартні ігри - це зло. Будь-які доходи, які приносить в бюджет ця галузь, означають кратні в кілька разів збитки для суспільства. Тобто, в бюджет заходить одна гривня, а народ втрачає 2-3 гривні в кращому випадку, а в гіршому - більше. Тому такою ціною отримувати доходи в бюджет не можна", - зазначив він.
На думку парламентаря, бюджетний комітет ВР повинен виходити не тільки з інтересів казни, а суспільства в цілому.
"Треба дивитися ширше - інтересами добробуту всього суспільства. Треба депутатам бюджетного комітету послухати експертів, подивитися розрахунки. І в жодному разі в залі за це не можна голосувати", - резюмував він.
Нагадаємо, за оцінками експертів, в проект бюджету на наступний рік закладені норми, що дозволяють легалізувати заборонений в Україні азартний бізнес.
Ініціатива належить Мінфіну і полягає в тому, що будь-який лотерейний термінал самообслуговування можна буде перетворити в "однорукого бандита".