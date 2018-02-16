Баскетболистки сборной Украины разгромили Нидерланды в отборе на Евробаскет-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В киевском “Дворце Спорта” состоялся поединок квалификационного турнира к женскому Евробаскета-2019 в котором сборная Украины принимала национальную команду Нидерландов, передает УНН.
Сборная Украины завладела преимуществом уже в дебюте игры. Наши девушки хорошо провели стартовый отрезок в защите и завладели преимуществом на щитах, а результативная игра Ягуоповои и Удоденко, набравшие по 7 очков за первую четверть, помогла хозяйкам получить 10 очков преимущества (17:7).
Во второй четверти подопечные Бошковича потеряли концентрацию на своем щите, позволив соперницам собрать серию отскоков в чужой “краске”. Однако своевременный тайм-аут привел в себя украинок, а фирменный индивидуальный перформанс от Ягупов помог нашим баскетболисткам увеличить преимущество до 16 баллов — 39:23.
Нидерландки в следующие два отрезка не смогли оказать необходимое сопротивление “желто-голубым”. Как следствие 84:49.
Персональная статистика украинок: Ягупова 39 очков + 10 подборов + 5 перехватов + 4 передачи + 1 блок-шот — 5 потерь, Удоденко 15 + 5 передач + 4 подбора, Белоцерковская 8 + 5 передач + 4 подбора, Радулович 5 + 4 подбора, Ольховик 3 — старт, Бережинская 5 + 5 подборов — 4 потери, Науменко 5, Краевская 2, Самбурская 2, Воробей 0.
Отметим, что с 3 победами и 1 поражением Украинской занимают вторую строчку в группе F.
Добавим, что заключительное игровое окно в отборе на чемпионат Европы состоится в ноябре. 17 ноября наша национальная команда сыграет на выезде против Болгарии, а 21 числа закроет отборочный цикл на площадке чемпионок Европы — команды Испании.