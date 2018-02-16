Баскетболістки збірної України розгромили Нідерланди у відборі на Євробаскет-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. У київському “Палаці Спорту” відбувся поєдинок кваліфікаційного турніру до жіночого Євробаскету-2019 в якому збірна України приймала національну команду Нідерландів, передає УНН.
Збірна України заволоділа перевагою вже у дебюті гри. Наші дівчата добре провели стартовий відрізок у захисті та заволоділи перевагою на щитах, а результативна гра Ягуопової та Удоденко, які набрали по 7 очок за першу чверть, допомогла господаркам отримати 10 очок переваги (17:7).
У другій чверті підопічні Бошковича втратили концентрацію на своєму щиті, дозволивши суперницям зібрати серію відскоків у чужій “фарбі”. Однак своєчасний тайм-аут привів до тями українок, а фірмовий індивідуальний перформанс від Ягупової допоміг нашим баскетболісткам збільшити перевагу до 16 балів — 39:23.
Нідерландки в наступні два відрізки не змогли чинити необхідний опір “жовто-блакитним”. Як наслідок 84:49.
Персональна статистика українок: Ягупова 39 очок + 10 підбирань + 5 перехоплень + 4 передачі + 1 блок-шот — 5 втрат, Удоденко 15 + 5 передач + 4 підбирання, Білоцерківська 8 + 5 передач + 4 підбирання, Радулович 5 + 4 підбирання, Ольховик 3 — старт, Бережинська 5 + 5 підбирань — 4 втрати, Науменко 5, Краєвська 2, Самбурська 2, Горобець 0.
Відзначимо, що з 3 перемогами і 1 поразкою українки посідають другий рядок у групі F.
Додамо, що заключне ігрове вікно у відборі на чемпіонат Європи відбудеться у листопаді. 17 листопада наша національна команда зіграє на виїзді проти Болгарії, а 21 числа закриє відбірковий цикл на майданчику чемпіонок Європи — команди Іспанії.