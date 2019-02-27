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Баскетболистки "Динамо" впервые в истории завоевали Кубок Украины

Баскетболистки "Динамо" впервые в истории завоевали Кубок Украины

Киев  •  УНН

 • 11259 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Киевский БК “Динамо” в ярком матче обыграла “Киев-Баскет” в рамках финала Кубка Украины по женскому баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Начали игру баскетболистки из владения “Киев-Баскет”, которые и открыли счет в матче уже на двенадцатой секунде игры. После этого четыре минуты команды демонстрировали практически равную игру, а в роли догоняющего были игроки “Динамо”. Однако, Андреони Кийс удачным проходом под кольцо “Киев-Баскет” сумела вывести свою команду вперед в счете. В дальнейшем инициативу легионерки поддержали Фастова, Пьянтак и Морриссет и на первый перерыв команды ушли с преимуществом “Динамо” в 6 очков — 17:23.

Вторая половина была еще более удачной для команды Владимира Рыжова: номинальные гости эффективнее атаковали кольцо соперниц, лучше подбирали — как результат за 5 минут до окончания второго периода “Динамо” набрали вдвое больше баллов чем “Киев-Баскет” — 19:38.

В большом перерыве Холопов сумел настроить своих подопечных на битву и те со стартовых секунд бросились сокращать отставание. Правда, и наставник “Динамо” сумел построить активную защиту своей команды, поэтому по итогам четверти “Киев-Баскет” отыграли лишь один балл.

Однако, в заключительной десятиминутке догоняющая команда едва не сотворила чудо: проигрывая −20 на старте периода гравчини в “желто-черной” форме сумели отквитать 12 баллов и сократить разницу только до восьми очков. Но после этого лидера “Киев-Баскет” одна за другой начали садиться на скамейку запасных из-за перебора персональных замечаний, соответственно догнать соперниц им так и не удалось — 64:89.

Статистика:

“Киев-Баскет”: Кондусь — 24 очка, 7ПБ, Спитковська — 14 оч, Ольховик — 9 оч 7 пб.

“Динамо”: Кийс — 27 оч, 9 пб, Морриссет — 27 оч, 6 рп, Пьянтак — 10 оч, 12 пб.

Заметим, что для “Динамо” получение Кубке Украины стало первым в истории клуба.

Украинские Национальные Новости

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