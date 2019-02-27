Баскетболістки "Динамо" вперше в історії вибороли Кубок України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Київський БК "Динамо" у яскравому та надзвичайно цікавому матчі обіграла "Київ-Баскет" в рамках фіналу Кубку України з жіночого баскетболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
Розпочали гру баскетболістки з володіння "Київ-Баскету", які й відкрили рахунок у матчі вже на дванадцятій секунді гри. Після цього чотири хвилини команди демонстрували практично рівну гру, а в ролі тих, хто наздоганяє були гравчині "Динамо". Проте, Андреона Кийс вдалим проходом під кільце "Київ-Баскету" зуміла вивести свою команду вперед у рахунку. Надалі ініціативу легіонерки підтримали Фастова, П’янтак та Морріссет і на першу перерву команди пішли за переваги "Динамо" в 6 очок – 17:23.
Друга половина була ще більш вдалою для команди Володимира Рижова: номінальні гості ефективніше атакували кільце суперниць, краще підбирали – як результат за 5 хвилин до завершення другого періоду "Динамо" набрали вдвічі більше балів ніж "Київ-Баскет" – 19:38.
У великій перерві Холопов зумів налаштувати своїх підопічних на битву і ті зі стартових секунд кинулися скорочувати відставання. Щоправда, і наставник "Динамо" зумів побудувати активний захист своєї команди, тож за підсумками чверті "Київ-Баскет" відквитали лише один бал.
Проте, в заключній десятихвилинці наздоганяюча команда ледь не створила диво: програючи -20 на старті періоду гравчині в "жовто-чорної" форми зуміли відквитати 12 балів та скоротити різницю лише до восьми очок. Але після цього лідерки "Київ-Баскету" одна за одною почали сідати на лавку для запасних через перебір персональних зауважень, відповідно наздогнати суперниць їм так і не вдалося - 64:89.
Статистика:
"Київ-Баскет": Кондусь – 24 очки, 7пб, Спітковська – 14 оч, Ольховик – 9 оч, 7 пб.
"Динамо": Кийс – 27 оч, 9 пб, Морріссет – 27 оч, 6 рп, П'янтак – 10 оч, 12 пб.
Зауважимо, що для "Динамо" здобуття Кубку України стало першим в історії клубу.