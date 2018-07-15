Баскетболисты сборной Украины обыграли испанцев на старте молодежного ЧЕ

Встреча отличилась неуступчивостью, о чем и свидетельствовал счет. При преобладании в один балл над испанцами, соперник сделал потерю в атаке, которая стала решающей.

Таким образом, сборная Украины стартовала на чемпионате Европы с победы над одним из фаворитов турнира, победив Испанию со счетом 82:79.

Персональная статистика Украины: Тиртишник 17 очков + 6 подборов + 4 передачи, Горобченко 16 + 5 передач, Войналович 7, Павел Бондаренко 2, Михаил Ягодин 0 - старт, Немца 17 Грицак 12 + 3 передачи, Козак 10 Дубоненко 1, Боднар 0 Бондарчук 0.

Добавим также, свой второй матч на турнире украинские ребята сыграют сегодня, против сборной Хорватии в 16:45 по Киеву.