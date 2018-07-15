Баскетболисты сборной Украины обыграли испанцев на старте молодежного ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В немецком городе Хемниц молодежная сборная Украины игроков до 20 лет провела первый поединок группового этапа чемпионата Европы по баскетболу против ровесников из Испании, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Встреча отличилась неуступчивостью, о чем и свидетельствовал счет. При преобладании в один балл над испанцами, соперник сделал потерю в атаке, которая стала решающей.
Таким образом, сборная Украины стартовала на чемпионате Европы с победы над одним из фаворитов турнира, победив Испанию со счетом 82:79.
Персональная статистика Украины: Тиртишник 17 очков + 6 подборов + 4 передачи, Горобченко 16 + 5 передач, Войналович 7, Павел Бондаренко 2, Михаил Ягодин 0 - старт, Немца 17 Грицак 12 + 3 передачи, Козак 10 Дубоненко 1, Боднар 0 Бондарчук 0.
Добавим также, свой второй матч на турнире украинские ребята сыграют сегодня, против сборной Хорватии в 16:45 по Киеву.