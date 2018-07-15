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Баскетболісти збірної України обіграли іспанців на старті молодіжного ЧЄ

Баскетболісти збірної України обіграли іспанців на старті молодіжного ЧЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. У німецькому місті Хемніц молодіжна збірна України гравців віком до 20-ти років провела перший поєдинок групового етапу чемпіонату Європи з баскетболу проти одноліток з Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

Зустріч відзначилася непоступливістю, про що й свідчив рахунок. При перевазі в один бал над іспанцями, суперник зробив втрату в атаці, яка стала вирішальною.

Таким чином, збірна України стартувала на чемпіонаті Європи з перемоги над одним з фаворитів турніру, перемігши Іспанію з рахунком 82:79.

Персональна статистика України: Тиртишник 17 очок + 6 підбирань + 4 передачі, Горобченко 16 + 5 передач, Войналович 7, Павло Бондаренко 2, Михайло Ягодін 0 — старт, Нємцу 17, Грицак 12 + 3 передачі, Козак 10, Дубоненко 1, Боднар 0, Бондарчук 0.

Додамо також, свій другий матч на турнірі українські хлопці зіграють сьогодні, проти збірної Хорватії о 16:45 за Києвом.

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