Баскетболист сборной Украины стал игроком БК "Монако"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Атакующий защитник сборной Украины Сергей Гладырь продолжит выступления в чемпионате Франции, сообщает УНН со ссылкой на сайт БК "Монако".
Баскетболист заключил соглашение с БК "Монако", за который уже выступал с 2015 года. Текущий контракт баскетболиста с "Монако" рассчитан на месяц с возможностью продления. Первый матч после возвращения в "Монако" наш игрок может сыграть 12 декабря в Еврокубке против турецкого "Галатасарая".
В составе "Монако" Гладырь трижды побеждал в Кубке Лиги Франции. В квалификации чемпионата мира 2019 он сыграл за сборную Украины в восьми поединках и набирал в среднем по 10,9 очка, 5 подборов и 2,3 передачи.
Примечательно, что "монегаски" в нынешнем сезоне занимают лишь 13 место из 18 клубов французской лиги.
Заметим, что с началом текущего сезона украинец оставался без клуба, поскольку лечил травмированное колено.