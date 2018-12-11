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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Баскетболист сборной Украины стал игроком БК "Монако"

Киев • УНН

 • 16669 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Атакующий защитник сборной Украины Сергей Гладырь продолжит выступления в чемпионате Франции, сообщает УНН со ссылкой на сайт БК "Монако".

Баскетболист сборной Украины стал игроком БК "Монако"

Баскетболист заключил соглашение с БК "Монако", за который уже выступал с 2015 года. Текущий контракт баскетболиста с "Монако" рассчитан на месяц с возможностью продления. Первый матч после возвращения в "Монако" наш игрок может сыграть 12 декабря в Еврокубке против турецкого "Галатасарая".

В составе "Монако" Гладырь трижды побеждал в Кубке Лиги Франции. В квалификации чемпионата мира 2019 он сыграл за сборную Украины в восьми поединках и набирал в среднем по 10,9 очка, 5 подборов и 2,3 передачи.

Примечательно, что "монегаски" в нынешнем сезоне занимают лишь 13 место из 18 клубов французской лиги.

Заметим, что с началом текущего сезона украинец оставался без клуба, поскольку лечил травмированное колено.

Украинские Национальные Новости

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