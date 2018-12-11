Баскетболіст збірної України став гравцем БК "Монако"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Атакуючий захисник збірної України Сергій Гладир продовжить виступи в чемпіонаті Франції, повідомляє УНН з посиланням на сайт БК "Монако".
Баскетболіст уклав угоду з Монако, за який уже виступав з 2015 року. Поточний контракт баскетболіста з "Монако" розрахований на місяць з можливістю продовження. Перший матч після повернення до "Монако" наш гравець може зіграти 12 грудня в Єврокубку проти турецького "Галатасарая".
У складі "Монако" Гладир тричі перемагав у Кубку Ліги Франції. У кваліфікації чемпіонату світу 2019 року він зіграв за збірну України у восьми поєдинках та набирав у середньому по 10,9 очка, 5 підбирань і 2,3 передачі.
Примітно, що "монегаски" в нинішньому сезоні займають лише 13 місце з 18 клубів французької ліги.
Зауважимо, що з початком поточного сезону українець залишався без клубу, оскільки лікував травмоване коліно.