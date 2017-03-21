Баскетболист К.Фесенко помог "Авеллино" получить 15-ю победу

Команда "бигмена" победила со счетом 77:65, а К.Фесенко сыграл 29 минут, набрал 9 очков (4/9 двухочковых, 1/5 штрафных), собрал 10 подборов (4 в атаке), сделал 1 блок-шот и 1 передачу при 5 фолах. После этого матча "Авеллино" поднялся на второе место в таблице Серии А с 15 победами и 7 поражениями.

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Кроме того, результативный матч против чемпиона Греции провел свингмен сборной Украины и "Трикала" Александр Липовый. Команда украинцев уступила "Олимпиакосу" на выезде со счетом 61:79, а О.Липовий, выйдя в старте, отыграл 20 минут, набрал 13 очков (5/10 двухочковых, 1/4 трехочковых, 0/1 штрафных), собрал 7 подборов (2 в атаке), 1 передачу и 1 перехват при 2 фолах и 2 потерях. После этого поражения "Трикала" опустилась на 10 место, имея 8 побед в 22 матчах.

Добавим, что украинский "бигмен" еcтонського "Тарту" Макс Конате вышел в стартовой пятерке матча национального первенства против клуба "ТТУ", который его команда выиграла со счетом 94:72. За 22 минуты на паркете М.Конате оформил дабл-дабл - 16 очков (7/11 двухочковых, 0/1 трехочковых, 2/5 штрафных) и 14 подборов (4 в атаке).