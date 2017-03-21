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Баскетболіст К.Фесенко допоміг "Авелліно" одержав 15-ту перемогу

Київ • УНН

 • 9203 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Капітан збірної України Кирило Фесенко допоміг своєму "Авелліно" здобути домашню перемогу в матчі італійської Серії А проти "Динамо Сассарі", з яким в чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє "Монако" іншого українця Сергія Гладиря, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

Команда "бігмена" перемогла з рахунком 77:65, а К.Фесенко відіграв 29 хвилин, набрав 9 очок (4/9 двоочкових, 1/5 штрафних), зібрав 10 підбирань (4 в атаці), зробив 1 блок-шот і 1 передачу при 5 фолах. Після цього матчу "Авелліно" піднявся на друге місце в таблиці Серії А з 15 перемогами і 7 поразками.

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Крім того, результативний матч проти чемпіона Греції провів свінгмен збірної України та "Трікали" Олександр Липовий. Команда українця поступилася "Олімпіакосу" на виїзді з рахунком 61:79, а О.Липовий, вийшовши в старті, відіграв 20 хвилин, набрав 13 очок (5/10 двоочкових, 1/4 триочкових, 0/1 штрафних), зібрав 7 підбирань (2 в атаці), 1 передачу та 1 перехоплення при 2 фолах і 2 втратах. Після цієї поразки "Трікала" опустилася на 10 місце, маючи 8 перемог у 22 матчах.

Додамо, що український "бігмен" еcтонського "Тарту" Макс Конате вийшов у стартовій п'ятірці матчу національної першості проти клубу "ТТУ", який його команда виграла з рахунком 94:72. За 22 хвилини на паркеті М.Конате оформив дабл-дабл - 16 очок (7/11 двоочкових, 0/1 триочкових, 2/5 штрафних) і 14 підбирань (4 в атаці).

 

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