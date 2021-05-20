Баскетбол: определились еще два полуфиналиста украинской Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Двумя матчами продолжилась стадия первого раунда плей-офф украинской Суперлиги по баскетболу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
Детали
“Химик” в Южном принимал “Прометей” в третьем матче серии 1/4 финала. Команда из Каменского уверенно провела все четверти, выиграв каждую из четырех. Итоговый результат — 81:63. Счет в серии стал 3:0.
Рашан Вон завершил матч с 20 очками, реализовав 8 из 11 бросков с игры, а Шон Эванс до 21 очка добавил 7 подборов.
“Запорожье” в гостях смогло победить в третьем матче “Тернополь” (75:68), и также завершить серию под ноль.
Дополнение
Во втором раунде “Прометей” сыграет против победителя пары “Будивельник” — “Днепр”, где сейчас преимущество у столичного клуба (2:1). “Запорожье” встретится с победителем регулярного чемпионата — “Киев-Баскет”.