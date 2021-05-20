Баскетбол: визначилися ще два півфіналісти української Суперліги

Деталі

“Хімік” у Южному приймав “Прометей” у третьому матчі серії 1/4 фіналу. Команда з Кам’янського впевнено провела усі чверті, вигравши кожну із чотирьох. Підсумковий результат — 81:63. Рахунок у серії став 3:0.

Рашан Вон завершив матч із 20 очками, реалізувавши 8 з 11 кидків з гри, а Шон Еванс до 21 очка додав 7 підбирань.

“Запоріжжя” в гостях змогло перемогти у третьому матчі “Тернопіль” (75:68), і також завершити серію під нуль.

Доповнення

У другому раунді “Прометей” зіграє проти переможця пари “Будівельник” — “Дніпро”, де наразі перевага у столичного клубу (2:1). “Запоріжжя” зустрінеться із переможцем регулярного чемпіонату — “Київ-Баскетом”.