Баскетбол: визначилися ще два півфіналісти української Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Двома матчами продовжилася стадія першого раунду плей-офф української Суперліги з баскетболу, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Деталі
“Хімік” у Южному приймав “Прометей” у третьому матчі серії 1/4 фіналу. Команда з Кам’янського впевнено провела усі чверті, вигравши кожну із чотирьох. Підсумковий результат — 81:63. Рахунок у серії став 3:0.
Рашан Вон завершив матч із 20 очками, реалізувавши 8 з 11 кидків з гри, а Шон Еванс до 21 очка додав 7 підбирань.
“Запоріжжя” в гостях змогло перемогти у третьому матчі “Тернопіль” (75:68), і також завершити серію під нуль.
Доповнення
У другому раунді “Прометей” зіграє проти переможця пари “Будівельник” — “Дніпро”, де наразі перевага у столичного клубу (2:1). “Запоріжжя” зустрінеться із переможцем регулярного чемпіонату — “Київ-Баскетом”.