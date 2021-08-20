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Баскетбол: Украинские клубы узнали соперников по Кубку Европы

Баскетбол: Украинские клубы узнали соперников по Кубку Европы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Клуб Суперлиги "Днепр" узнал соперника по квалификации Кубка Европы ФИБА. Об этом сообщает пресс-служба ФБУ, передает УНН.

Что известно

Команда Дмитрия Болдаева начнет свой путь в отборе со второго раунда — полуфинала — и сыграет против польского “Трефль”.

Детали

В случае победы, “Днепр” сыграет за путевку в основной раунд в финале квалификации с победителем пары “Ираклис” (Греция) — “Плодов” (Болгария).

В случае успешного преодоления квалификации, “Днепр” попадет в группу “Е”, в которой соперниками украинского клуба станут “Бахчешехир” (Турция), “Морнар Бар” (Черногория) и команда, которая проигрывает в полуфинале 2-го отборочного турнира Лиги чемпионов : “Цмоки-Минск” (Беларусь) — “Монс-Эно” (Бельгия) / “Лейден” (Нидерланды).

Заметим, что “Киев-Баскет” был в первой корзине среди команд, которые попадают в основную часть турнира напрямую.

Группа “В”, в которую попала команда Айнарс Багатскиса выглядит следующим образом:

“Рилска” (Болгария)
“Прометей (Украина) / “Lucky Looser”
“Хапоэль Эйлат” (Израиль).

Справка

В случае, если “Прометей” не преодолеет квалификацию Лиги чемпионов, то второй год подряд сыграет в одной группе Кубка Европы по “Киев-Баскет” и болгарским “Рилска”. Если чемпион Украины пробьется в основную сетку ЛЧ, то четвертой командой в квартете “Киев-Баскет” станет “Lucky Looser” — клуб, который терпит поражение в одном из финалов квалификации Кубка Европы ФИБА.

Украинские Национальные Новости

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