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Баскетбол: українські клуби отримали суперників по Кубку Європи

Баскетбол: українські клуби отримали суперників по Кубку Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Клуб Суперліги "Дніпро" дізнався суперника по кваліфікації Кубка Європи ФІБА. Про це інформує прес-служба ФБУ, передає УНН.

Що відомо

Команда Дмитра Болдаєва почне свій шлях у відборі з другого раунду — півфіналу — і зіграє проти польського “Трефла”.

Деталі

У разі перемоги, “Дніпро” зіграє за путівку в основний раунд у фіналі кваліфікації з переможцем пари “Іракліс” (Греція) — “Плодів” (Болгарія).

У разі успішного подолання кваліфікації, “Дніпро” потрапить до групи “Е”, в якій суперниками українського клубу стануть “Бахчешехір” (Туреччина), “Морнар Бар” (Чорногорія) і команда, яка програє в півфіналі 2-го відбіркового турніру Ліги чемпіонів: “Цмокі-Мінськ” (Білорусь) — “Монс-Ено” (Бельгія)/"Лейден" (Нідерланди).

Зауважимо, що “Київ-Баскет” був у першому кошику серед команд, які потрапляють в основну частину турніру безпосередньо.

Група “В”, в яку потрапила команда Айнарса Багатскіса виглядає наступним чином:

“Рілскі” (Болгарія)
"Прометей (Україна)/"Lucky Looser"
“Хапоель Ейлат” (Ізраїль).

Довідка

У випадку, якщо “Прометей” не подолає кваліфікацію Ліги чемпіонів, то другий рік поспіль зіграє в одній групі Кубка Європи з “Київ-Баскетом” і болгарським “Рілскі”. Якщо чемпіон України проб’ється в основну сітку ЛЧ, то четвертою командою в квартеті “Київ-Баскета” стане “Lucky Looser” — клуб, який зазнає поразки в одному з фіналів кваліфікації Кубка Європи ФІБА.

Українські Національні Новини

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