Баскетбол: українські клуби отримали суперників по Кубку Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Клуб Суперліги "Дніпро" дізнався суперника по кваліфікації Кубка Європи ФІБА. Про це інформує прес-служба ФБУ, передає УНН.
Що відомо
Команда Дмитра Болдаєва почне свій шлях у відборі з другого раунду — півфіналу — і зіграє проти польського “Трефла”.
Деталі
У разі перемоги, “Дніпро” зіграє за путівку в основний раунд у фіналі кваліфікації з переможцем пари “Іракліс” (Греція) — “Плодів” (Болгарія).
У разі успішного подолання кваліфікації, “Дніпро” потрапить до групи “Е”, в якій суперниками українського клубу стануть “Бахчешехір” (Туреччина), “Морнар Бар” (Чорногорія) і команда, яка програє в півфіналі 2-го відбіркового турніру Ліги чемпіонів: “Цмокі-Мінськ” (Білорусь) — “Монс-Ено” (Бельгія)/"Лейден" (Нідерланди).
Зауважимо, що “Київ-Баскет” був у першому кошику серед команд, які потрапляють в основну частину турніру безпосередньо.
Група “В”, в яку потрапила команда Айнарса Багатскіса виглядає наступним чином:
“Рілскі” (Болгарія)
"Прометей (Україна)/"Lucky Looser"
“Хапоель Ейлат” (Ізраїль).
Довідка
У випадку, якщо “Прометей” не подолає кваліфікацію Ліги чемпіонів, то другий рік поспіль зіграє в одній групі Кубка Європи з “Київ-Баскетом” і болгарським “Рілскі”. Якщо чемпіон України проб’ється в основну сітку ЛЧ, то четвертою командою в квартеті “Київ-Баскета” стане “Lucky Looser” — клуб, який зазнає поразки в одному з фіналів кваліфікації Кубка Європи ФІБА.