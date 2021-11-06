Баскетбол: “Днепр” прервал семиматчевую победную серию “Харьковских Соколов”
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. БК “Харьковские Соколы” проиграли дома “Днепру” в матче регулярного чемпионата украинской баскетбольной Суперлиги (69:76), сообщает УНН со ссылкой на сайт Суперлиги.
Детали
Харьковчане встречали дома Днепр в статусе главного открытия первого круга, имея в произведении продолжающуюся семиматчевую серию побед.
Первая четверть не определила потенциального фаворита поединка. Хозяева попытались оторваться, однако гости остановили эту попытку, выровняв на исходе 10-минутки положение.
Неприятности для хозяев начались во второй четверти, когда гости постепенно перебрали в свои руки контроль за игрой. “Днепр” в итоге превзошел “Соколов” почти по всем статистическим показателям, выиграл вторую четверть и первую половину. Лидерами атак гостей стали Тимофеенко (12 очков) и Вон (11).
С началом третьей четверти “Днепр " продолжил давление и разница к ее середине достигла угрожающих 19 очков.
Усилиями Магони, Симонса, Графа, Зечевича хозяевам постепенно удалось сократить разницу до шести очков. Гости взяли минуту перерыва. Харьковчане до последнего оставляли шансы на спасение, однако гости уверенно защищались и не позволили лишить себя второй победы в сезоне над “Соколами”.
Затем “Днепр” прервал семиматчевую победную серию харьковчан.
Отмечено, что самым результативным и эффективным у победителей стал капитан команды Станислав Тимофеенко — 17 очков, 7 подборов.
Дополнение
“Харьковские Соколы” с 8 выигрышами при 4-х поражениях идут третьими в таблице, а “Днепр” шестой (6:5).