Баскетбол: “Дніпро” перервав семиматчеву переможну серію “Харківських Соколів”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. БК “Харківські Соколи” програли вдома “Дніпру” в матчі регулярного чемпіонату української баскетбольної Суперліги (69:76), повідомляє УНН з посиланням на сайт Суперліги.
Деталі
Харків’яни зустрічали вдома Дніпро в статусі головного відкриття першого кола, маючи в здобутку триваючу семиматчеву серію перемог.
Перша чверть не визначила потенційного фаворита поєдинку. Господарі спробували відірватися, однак гості зупинили цю спробу, вирівнявши під кінець 10-хвилинки становище.
Неприємності для господарів почалися в другій чверті, коли гості поступово перебрали в свої руки контроль за грою. “Дніпро” в підсумку перевершив “Соколів” майже за всіма статистичними показниками, виграв другу чверть та першу половину. Лідерами атак гостей стали Тимофеєнко (12 очок) та Вон (11).
З початком третьої чверті “Дніпро” продовжив тиск і різниця до її середини сягнула загрозливих 19 очок.
Зусиллями Магоні, Сімонса, Графа, Зечевича господарям поступово вдалося скоротити різницю до шести очок. Гості взяли хвилину перерви. Харків’яни до останнього залишали шанси на порятунок, однак гості впевнено захищалися і не дозволили позбавити себе другої перемоги в сезоні над “Соколами”.
Відтак “Дніпро” перервав семиматчеву переможну серію харків’ян.
Зазначено, що найрезультативнішим та найефективнішим у переможців став капітан команди Станіслав Тимофеєнко — 17 очок, 7 підбирань.
Доповнення
“Харківські Соколи” з 8 виграшами при 4-х поразках йдуть третіми у таблиці, а “Дніпро” шостий (6:5).