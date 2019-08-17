"Барселона" без Месси потерпела фиаско на старте Примеры

Каталонцы имели значительное преимущество во владении мячом (73 процента против 27 у хозяев), но не смогли организовать забитый мяч. Вместо этого пропустили за минуту до конца основного времени.

Героем баталии стал 38-летний нападающий Ариц Адурис, который вышел на поле на 88 минуте, и уже на следующей оформил гол, который станет украшением тура — удар через себя (1:0).

Примечательно, что из-за повреждения впервые за десять лет стартовый тур Примеры пропускал многолетний лидер “блаугранос” Лионель Месси.

Добавим, во втором туре команда из Бильбао встретится с “Хетафе” 24 августа, а на следующий день “блаугранас” сыграют с “Бетиса”.