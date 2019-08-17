"Барселона" без Мессі зазнала фіаско на старті Прімери
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. В рамках першого поєдинку іспанської Прімери "Атлетік" з Більбао вдома на стадіоні "Сан-Мамес" переграв каталонську "Барселону", повідомляє кореспондент УНН.
Каталонці мали значну перевагу у володінні м'ячем (73 відсотки проти 27 у господарів), але не змогли організувати забитий м'яч. Натомість пропустили за хвилину до кінця основного часу.
Героєм баталії став 38-річний нападник Аріц Адуріс, який вийшов на полі на 88 хвилині, і вже на наступній оформив гол, який стане окрасою туру – удар через себе (1:0).
Примітно, що через пошкодження вперше за десять років стартовий тур Прімери пропускав багаторічний лідер "блаугранос" Ліонель Мессі.
Додамо, у другому турі команда з Більбао зустрінеться з "Хетафе" 24 серпня, а наступного дня "блаугранас" зіграють з "Бетісом".