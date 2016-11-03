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15 марта, 19:03 • 113940 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 162992 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135813 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 111765 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104897 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101035 просмотра

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Банкира в Винницкой области будут судить за похищение из хранилища миллиона гривен

Банкира в Винницкой области будут судить за похищение из хранилища миллиона гривен

Киев • УНН

 • 7965 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Винницкой области будут судить руководителя одного из банковских учреждений , которая похитила из хранилища банка один миллион гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Винницкой области.

 

 

Женщина, воспользовавшись отсутствием кассира, имея единоличный доступ к хранилищу, в январе 2013 года присвоила деньги в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти один млн гривен (согласно установленного в то время официального курса иностранных валют).

В ходе досудебного расследования составлено сообщение о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины. В связи с длительным сокрытием подозреваемого от органов досудебного расследования прокуратурой Винницкой области инициировано применение специального досудебного расследования.

Суд, согласившись с доводами стороны обвинения, дал разрешение на осуществление специального предварительного расследования и по его результатам составлен обвинительный акт, который направлен для рассмотрения по существу до Винницкого городского суда.

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