Банкира в Винницкой области будут судить за похищение из хранилища миллиона гривен

Женщина, воспользовавшись отсутствием кассира, имея единоличный доступ к хранилищу, в январе 2013 года присвоила деньги в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти один млн гривен (согласно установленного в то время официального курса иностранных валют).

В ходе досудебного расследования составлено сообщение о подозрении по ч.5 ст.191 УК Украины. В связи с длительным сокрытием подозреваемого от органов досудебного расследования прокуратурой Винницкой области инициировано применение специального досудебного расследования.

Суд, согласившись с доводами стороны обвинения, дал разрешение на осуществление специального предварительного расследования и по его результатам составлен обвинительный акт, который направлен для рассмотрения по существу до Винницкого городского суда.