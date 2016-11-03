Банкіра на Вінниччині судитимуть за викрадення зі сховища мільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На Вінниччині судитимуть керівника однієї з банківських установ за викрадення зі сховища банку одного мільйона гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Вінницької області.
Жінка, скориставшись відсутністю касира, маючи одноособовий доступ до сховища, у січні 2013 року привласнила гроші в національній та іноземній валюті на загальну суму майже один млн гривень (згідно встановленого на той час офіційного курсу іноземних валют).
У ході досудового розслідування складено повідомлення про підозру за ч.5 ст.191 КК України. У зв’язку з тривалим переховуванням підозрюваної від органів досудового розслідування прокуратурою Вінницької області ініційовано застосування спеціального досудового розслідування.
Суд, погодившись з доводами сторони обвинувачення, надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування та за його результатами складено обвинувальний акт, який направлено для розгляду по суті до Вінницького міського суду.