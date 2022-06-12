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Банда вывозит ценности из Украины в рф: значительно сосредотачивается на "скифском золоте" - The Guardian

Банда вывозит ценности из Украины в рф: значительно сосредотачивается на "скифском золоте" - The Guardian

Киев • УНН

 • 232731 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Банда "специалистов" целенаправленно занимается контрабандой ценных исторических артефактов из Украины в россию, согласно данным международной группы ученых и экспертов по цифровым технологиям, которые отслеживают такие кражи, пишет The Guardian, информирует УНН.

Цитата

"Сейчас есть очень веские доказательства того, что это целенаправленный шаг россии, когда конкретные картины и орнаменты выбираются и вывозятся в россию", - сказал антрополог Брайан Дэниэлс, работающий с археологами, историками и специалистами по цифровой обработке изображений.

"След краж в значительной степени сосредоточен на драгоценном скифском золоте", - отмечает издание.

Детали

Так, из лаборатории в американском штате Вирджиния Дэниелс и его коллеги наблюдали за хищением и уничтожением культурных объектов с начала вторжения и выявили закономерности в этих преступлениях, пишет The Guardian.

"Эти изделия визуально потрясающие, и сейчас так много сообщений о воровстве, что очевидно, что это стратегия", - говорит Дэниелс.

"Украинцы, конечно, тоже очень заинтересованы в том, чтобы мы составили список украденных предметов", - отметил он.

Дэниелс сказал "Обсерверу", что сейчас трудно сказать, была ли денежная стоимость важнейшим фактором для россиян, или были ли предметы выбраны из-за их культурного значения.

"Есть вероятность, что это все часть подрыва идентичности Украины как отдельной страны, подразумевая законное российское право собственности на все их экспонаты", - заявил он.

Дэниелс сообщил, что кражи, как правило, следуют за угрожающими допросами музейных кураторов и хранителей. По его словам, попытки россии найти и украсть спрятанные артефакты в оккупированных украинских городах становятся все более решительными.

"Мы чувствуем беспокойство за музейных работников и сотрудников охраны, особенно когда они оказываются за российскими линиями фронта", – сказал он.

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