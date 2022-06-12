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Банда вивозить цінності з України до росії: значно зосереджується на "скіфському золоті" - The Guardian

Банда вивозить цінності з України до росії: значно зосереджується на "скіфському золоті" - The Guardian

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Банда "спеціалістів" цілеспрямовано займається контрабандою цінних історичних артефактів з України в росію, згідно з даними міжнародної групи вчених та експертів з цифрових технологій, які відслідковують такі крадіжки, пише The Guardian, інформує УНН.

Цитата

"Зараз є дуже вагомі докази того, що це цілеспрямований крок росії, коли конкретні картини та орнаменти вибираються і вивозяться до росії", - сказав антрополог Браян Деніелс, який працює з археологами, істориками та фахівцями з цифрової обробки зображень.

"Слід крадіжок значною мірою зосереджений на дорогоцінному скіфському золоті", - зазначає видання.

Деталі

Так, з лабораторії в американському штаті Вірджинія Деніелс та його колеги спостерігали за розкраданням та знищенням культурних об'єктів з початку вторгнення та виявили закономірності у цих злочинах, пише The Guardian.

"Ці вироби візуально приголомшливі, і зараз так багато повідомлень про крадіжки, що очевидно, що це стратегія", - каже Деніелс.

"Українці, звичайно, також дуже зацікавлені в тому, щоби ми склали список вкрадених предметів", - зазначив він.

Деніелс сказав "Обсерверу", що зараз важко сказати, чи була грошова вартість найважливішим фактором для росіян, чи предмети були обрані через їхнє культурне значення.

"Є ймовірність, що це все частина підриву ідентичності України як окремої країни, маючи на увазі законне російське право власності на всі їхні експонати", - заявив він.

Деніелс повідомив, що крадіжки, як правило, слідують за загрозливими допитами музейних кураторів та зберігачів. За його словами, спроби росії знайти і вкрасти заховані артефакти в окупованих українських містах стають все більш рішучими.

"Ми відчуваємо занепокоєння за музейних працівників і співробітників охорони, особливо коли вони опиняються за російськими лініями фронту", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд в Амстердамі після 7 років розгляду справи ухвалив передати "скіфське золото" Україні

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