Банда пойдет под суд за удерживание людей в трудовом рабстве на пилораме
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Три человека в Винницкой области пойдут под суд за трудовую эксплуатацию работников на пилораме. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.
"... направлен на рассмотрение суда обвинительный акт в отношении трех участников организованной преступной группы, которые на протяжении октября 2018-го - июня 2019 года... занимались вербовкой... людей с целью их трудовой эксплуатации на пилораме, что находится на территории Бершадского района", - говорится в сообщении.
Как указали в прокуратуре, злоумышленники для экономии средств и увеличения прибыли от деятельности пилорамы подыскивали лиц, находящихся в затруднительном материальном положении, без постоянного места жительства, злоупотребляющих алкогольными напитками, не имевших постоянного места работы, и сообщали им ложные сведения о хороших условиях труда и ежемесячной заработной плате.
"Вместо этого пострадавших на так называемом месте работы ожидала бесплатная трудовая деятельность без выходных дней и достаточного времени для отдыха, без надлежащего питания, часто с применением насилия и ограничениями в передвижении за пределы пилорамы", - добавили в ведомстве.
Напомним, в Винницкой области группу лиц подозревали в торговле и трудовой эксплуатации людей.