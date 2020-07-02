Банда піде під суд за тримання людей у трудовому рабстві на пилорамі

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Троє людей на Вінничині підуть під суд за трудову експлуатацію працівників на пилорамі. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури області.

"... скеровано на розгляд суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої злочинної групи, які впродовж жовтня 2018 - червня 2019 років... займались вербуванням... людей з метою їх трудової експлуатації на пилорамі, що знаходиться на території Бершадського району", - сказано у повідомленні.

Як вказали у прокуратурі, зловмисники для економії коштів та збільшення прибутку від діяльності пилорами підшуковували осіб, які перебували в скрутному матеріальному становищі, без постійного місця проживання, які зловживали алкогольними напоями, не мали постійного місця роботи, та повідомляли їм неправдиві відомості про гарні умови праці і щомісячну заробітну плату.

"Натомість потерпілих на так званому місці роботи очікувала безоплатна трудова діяльність без вихідних днів та достатнього часу для відпочинку, без належного харчування, часто із застосуванням насильства та обмеженнями у пересуванні за межі пилорами", - додали у відомстві.

Нагадаємо, на Вінниччині групу осіб підозрювали у торгівлі та трудовій експлуатації людей.

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