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Балух написал Порошенко о разрушенных судьбах и гимне Украины в крымской тюрьме

Балух написал Порошенко о разрушенных судьбах и гимне Украины в крымской тюрьме

Киев  •  УНН

 • 13247 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Украинский активист Владимир Балух, которого удерживают в оккупированном Крыму, написал Президенту Украины Петру Порошенко письмо, в котором рассказал о разрушенных судьбах политзаключенных, а также гимне Украины, который пели на "День России" в крымской тюрьме. Письмо обнародовал на своей странице в Facebook заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает УНН.

"Мне выпала честь быть одним из тех, за освобождение кого из московского плена сейчас борется Украина", - так начинает свое письмо, датированное 22 июня Балух.

Кроме того, активист упоминает о "практике террора", которую пользуется Кремль, а также отмечает, что "... хотел бы уберечь Украину от скатывания к "зеркальному ответу" на действия агрессора. Зла на благо не бывает!"

Также Балух говорит о развитии государственности и выражает уверенность, что Украина отстоит свое право жить.

Активист рассказал и о том, как в крымской тюрьме "отметили" день России.

"Показательно, что 12 июня, день, на который Кремль недавно назначил "день рассеи", когда вечером в Симферополе гремел китайский салют, из окон СИЗО дружески звучало "Слава Украине" и отдельные заключенные пели украинский гимн", - написал Балух.

В конце письма Балух выразил надежду, что горький опыт истории сплотит цивилизованный мир, чтобы остановить агрессора.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к МККК с просьбой срочно посетить Владимира Балуха, который усилил голодовку.

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