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Балух написав Порошенку про зруйновані долі і гімн України у кримській тюрмі

Балух написав Порошенку про зруйновані долі і гімн України у кримській тюрмі

Київ • УНН

 • 13249 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. Український активіст Володимир Балух, якого утримують в окупованому Криму, написав Президенту України Петру Порошенку листа, в якому розповів про зруйновані долі політв'язнів, а також гімн України, який співали на "день Росії" у кримській тюрмі. Лист оприлюднив на своїй сторінці в Facebook заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз, передає УНН.

"Мені випала честь бути одним із тих, за визволення кого із московського полону зараз бореться Україна", - так розпочинає свій лист, датований 22 червня Балух.

Крім того, активіст згадує про "практику терору", якою послуговується Кремль, а також наголошує, що "...волів би вберегти Україну від скочування до "дзеркальної відповіді" на дії агресора. Зла на благо не буває!"

Також Балух говорить про розбудову державності та висловлює упевненість, що Україна відстоїть своє право жити.

Активіст розповів і про те, як у кримській тюрмі "відзначили" день Росії.

"Показово, що 12 червня, день, на який Кремль нещодавно призначив "день расії", коли ввечері в Сімферополі гримів китайський салют, з вікон СІЗО дружньо лунало "Слава Україні" і непоодинокі арештанти співали український гімн", - написав Балух.

Насамкінець Балух висловив сподівання, що гіркий досвід історії згуртує цивілізований світ, щоб зупинити агресора.

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулась до МКЧХ з проханням терміново відвідати Володимира Балуха, який посилив голодування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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