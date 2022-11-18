Баланс сил уже изменился, россия обречена на поражение – Резников

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"Впереди очень непростой период. Враг прибегает к террору, чтобы повлечь за собой гуманитарный кризис. Но баланс уже изменился. россия обречена на поражение. Украина обязательно победит. Работаем над тем, чтобы мир воспринял украинское видение победы, и она наступила как можно скорее", – написал Резников в Facebook.

Напомним

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что война может закончиться раньше, чем Украина уволит все военным путем.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил, что нынешние события в Украине и мире свидетельствуют о том, что путин уже проиграл дипломатическую войну и скоро проигрывает милитарную.