Баланс сил вже змінився, росія приречена на поразку – Резніков

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"Попереду дуже непростий період. Ворог вдається до терору, щоб спричинити гуманітарну кризу. Але баланс вже змінився. росія приречена на поразку. Україна обов’язково переможе. Працюємо над тим, щоб світ сприйняв українське бачення перемоги, і вона настала якомога швидше", – написав Резніков у Facebook.

Нагадаємо

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що війна може закінчитися раніше, ніж Україна звільнить усе воєнним шляхом.

Посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що нинішні події в Україні та світі свідчать про те, що путін вже програв дипломатичну війну і незабаром програє мілітарну.