Бактерия уничтожила большие плантации оливок на юге Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Бактерия Xylella fastidiosa уничтожила целые плантации оливковых деревьев на юге Италии всего за последние 5 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Уже было уничтожено не менее 4000 деревьев. Производство оливкового масла в этом регионе упало на 80%.
Насекомые – главные переносчики бактерии. Первостепенной задачей ученых было идентифицировать и описать этот микроорганизм.
"Эта бактерия селится исключительно внутри сосудов дерева. Из-за этого вода и минеральные соли не могут подняться от корней к листьям. Все происходит внутри дерева, поэтому с болезнью так сложно справиться", - рассказывает фитопатолог и эксперт Национального исследовательского совета Италии Донато Бошья.
Пока ученым не удалось найти решение проблемы. Но они работают над новыми методами диагностики и мониторинга, которые помогут в борьбе с распространением болезни.
"В районах, которые уже пострадали от этой напасти, бактерия Xylella fastidiosa считается эндемиком. Это значит, что ее уже нельзя уничтожить. Нужно научиться с ней жить, поэтому необходимо выводить более устойчивые виды растений, которые с меньшей вероятностью заразятся этой болезнью", - говорит агроном Франко Валентини.
В местной теплице произрастают 23 вида оливковых деревьев, которые потенциально могут быть устойчивыми к Xylella fastidiosa. Еще 500 видов изучаются сейчас на экспериментальных площадках. Ученые говорят, что им уже удалось добиться некоторого прогресса.
Потенциально устойчивые растения прививают к зараженным деревьям для дальнейшего мониторинга. Итальянские производители оливкового масла надеются, что это исследование поможет спасти деревья.
Напомним, в Киеве во время обыска производственного цеха изъяли более 300 тонн оливкового масла, которое продавали под видом мировых торговых марок.