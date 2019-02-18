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Бактерія знищила великі плантації оливок на півдні Італії

Бактерія знищила великі плантації оливок на півдні Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Бактерія Xylella fastidiosa знищила цілі плантації оливкових дерев на півдні Італії всього за останні 5 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Вже було знищено щонайменше 4000 дерев. Виробництво оливкового масла в цьому регіоні впало на 80%.

Комахи - головні переносники бактерії. Першочерговим завданням учених було ідентифікувати і описати цей мікроорганізм.

"Ця бактерія селиться виключно всередині судин дерева. Через це вода і мінеральні солі не можуть піднятися від коренів до листя. Все відбувається всередині дерева, тому з хворобою так складно впоратися", - розповідає фітопатолог і експерт Національної дослідницької ради Італії Донато Бошья.

Поки вченим не вдалося знайти рішення проблеми. Але вони працюють над новими методами діагностики і моніторингу, які допоможуть в боротьбі з поширенням хвороби.

"У районах, які вже постраждали від цієї напасті, бактерія Xylella fastidiosa вважається ендеміком. Це означає, що її вже не можна знищити. Потрібно навчитися з нею жити, тому необхідно виводити більш стійкі види рослин, які з меншою ймовірністю заразиться цією хворобою", - зазначив агроном Франко Валентіні.

У місцевій теплиці ростуть 23 види оливкових дерев, які потенційно можуть бути стійкими до Xylella fastidiosa. Ще 500 видів вивчаються зараз на експериментальних майданчиках. Вчені кажуть, що їм вже вдалося домогтися деякого прогресу.

Потенційно стійкі рослини прищеплюють до заражених деревах для подальшого моніторингу. Італійські виробники оливкової олії сподіваються, що це дослідження допоможе врятувати дерева.

Нагадаємо, у Києві під час обшуку виробничого цеху вилучили понад 300 тонн оливкової олії, яку продавали під виглядом світових торгівельних марок.

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