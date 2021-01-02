Многодетная мать из Хмельницкой области родила 18 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Восемнадцатого ребенка родила многодетная мать из Хмельницкой области Светлана Кухарчук. Об этом Суспильному рассказала заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник, передает УНН.
По словам медика, подобные роды в Хмельницкой области впервые.
Мальчика назвали Павликом. У него девять братьев и восемь сестер.
18-е роды имели определенные риски, говорит врач акушер-гинеколог послеродового отделения Анна Жолкевская.
"Родила здорового ребенка, весом 4 килограмма 150 граммов", - говорит заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник и добавляет, что такие роды у них впервые.
"Восемнадцатый родов не было, были перед этим 16-е роды, были у нас. Если посчитать, она вышла замуж в 18 сейчас 42, 18 детей, она рожала почти каждый год", - пояснила медик.