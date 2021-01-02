Многодетная мать из Хмельницкой области родила 18 ребенка

По словам медика, подобные роды в Хмельницкой области впервые.

Мальчика назвали Павликом. У него девять братьев и восемь сестер.

18-е роды имели определенные риски, говорит врач акушер-гинеколог послеродового отделения Анна Жолкевская.

"Родила здорового ребенка, весом 4 килограмма 150 граммов", - говорит заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник и добавляет, что такие роды у них впервые.

"Восемнадцатый родов не было, были перед этим 16-е роды, были у нас. Если посчитать, она вышла замуж в 18 сейчас 42, 18 детей, она рожала почти каждый год", - пояснила медик.