Багатодітна мати з Хмельниччини народила 18 дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Вісімнадцяту дитину народила багатодітна мати з Хмельниччини Світлана Кухарчук. Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення екстрагенітальної патології вагітних Хмельницького обласного перинатального центру Людмила Мельник, передає УНН.
За словами медика, подібні пологи на Хмельниччині вперше.
Хлопчика назвали Павликом. У нього дев’ятеро братів та вісім сестер.
18-ті пологи мали певні ризики, говорить лікар акушер-гінеколог післяпологового відділення Анна Жолкевська.
"Народила здорову дитинку, вагою 4 кілограми 150 грамів", - говорить завідувачка відділення екстрагенітальної патології вагітних Хмельницького обласного перинатального центру Людмила Мельник та додає, що такі пологи у них вперше.
"Вісімнадцятих пологів не було, були перед цим 16-ті пологи, були в нас. Якщо порахувати, вона вийшла заміж в 18 зараз 42, 18 дітей, вона народжувала майже кожен рік", - пояснила медик.