Багатодітна мати з Хмельниччини народила 18 дитину

За словами медика, подібні пологи на Хмельниччині вперше.

Хлопчика назвали Павликом. У нього дев’ятеро братів та вісім сестер.

18-ті пологи мали певні ризики, говорить лікар акушер-гінеколог післяпологового відділення Анна Жолкевська.

"Народила здорову дитинку, вагою 4 кілограми 150 грамів", - говорить завідувачка відділення екстрагенітальної патології вагітних Хмельницького обласного перинатального центру Людмила Мельник та додає, що такі пологи у них вперше.

"Вісімнадцятих пологів не було, були перед цим 16-ті пологи, були в нас. Якщо порахувати, вона вийшла заміж в 18 зараз 42, 18 дітей, вона народжувала майже кожен рік", - пояснила медик.