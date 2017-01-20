Б.Обама пишет прощальные твиты
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа действующий президент США Барак Обама пишет прощальные твиты с президентского Twitter, передает УНН.
"Это было честью в моем жизни - служить вам. Вы сделали меня лучше как президента и как человека", - написал он.
Также Б.Обама пообещал американцам, что останется с ними как гражданин и пожелал всем хорошего настроения и любви.
"Я не буду останавливаться. Я буду с вами как гражданин, вдохновленный вашим голосом правды и справедливости; хорошего настроения и любви", - написал Б.Обама.
Кроме того, американский президент отметил, что верит в способность каждого американца добиться изменений.
"Я до сих пор прошу вас верить - не в моих силах добиться изменений, но в ваших. Я верю в изменения, потому что я верю в вас", - добавил президент.
Как сообщал УНН, прощальное сообщение Барака Обамы на посту президента США стало самым популярным за время его президентства.