Б.Обама пишет прощальные твиты

"Это было честью в моем жизни - служить вам. Вы сделали меня лучше как президента и как человека", - написал он.

Также Б.Обама пообещал американцам, что останется с ними как гражданин и пожелал всем хорошего настроения и любви.

"Я не буду останавливаться. Я буду с вами как гражданин, вдохновленный вашим голосом правды и справедливости; хорошего настроения и любви", - написал Б.Обама.

Кроме того, американский президент отметил, что верит в способность каждого американца добиться изменений.

"Я до сих пор прошу вас верить - не в моих силах добиться изменений, но в ваших. Я верю в изменения, потому что я верю в вас", - добавил президент.

Как сообщал УНН, прощальное сообщение Барака Обамы на посту президента США стало самым популярным за время его президентства.