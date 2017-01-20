Б.Обама пише прощальні твіти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У день інавгурації обраного президента США Дональда Трампа чинний президент США Барак Обама пише прощальні твіти з президентського Twitter, передає УНН.
“Це була честь у моєму життя — служити вам. Ви зробили мене кращим лідером і кращою людиною”, — написав він.
Також Б.Обама пообіцяв американцям, що залишиться з ними як громадянин і побажав усім гарного настрою і любові.
“Я не буду зупинятися. Я буду з вами як громадянин, натхненний вашим голосом правди і справедливості; гарного настрою і любові”, — написав Б.Обама.
Крім того, американський президент наголосив, що вірить у здатність кожного американця добитися змін.
“Я досі прошу вас вірити — не в моїй силі добитися змін, але у вашій. Я вірю в зміни, тому що я вірю у вас”, — додав президент.
Як повідомляв УНН, прощальне повідомлення Барака Обами на посаді президента США стало найпопулярнішим за час його президентства.