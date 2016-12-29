Б.Обама объявил две территории в Юте и Неваде национальными памятниками
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент США Барак Обама присвоил двум территориям в Юте и Неваде статус национальных памятников, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Отмечается, что эти районы почитаются коренными американцами, как священные земли. На их территориях находятся тысячи культурных артефактов, которым грозит опасность.
Провозглашение холмов Медвежьи Уши (Bears Ears) и Золотой горы (Gold Butte) национальными памятниками было спорным решением, учитывая, что западные штаты США стали очагом напряженности в вопросе об использовании общественных земель.
Представители администрации и экологи, которые поддерживают решение Б.Обамы, считают, что обе территории включают культурные реликвии, которые находятся под угрозой разграбления и вандализма.
Однако решение наносит удар по республиканским лидерам Юты и Невады, а также многим местным жителям, которые видят в нем появление очередного уровня федерального контроля.
По их словам, присвоение статуса национального памятника закроет эти территории не только для добычи нефти и газа, но и для использования в некоторых рекреационных целях.
Как сообщал УНН, Б.Обама в последний раз поздравил американцев с Рождеством в статусе президента США.