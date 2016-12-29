Б.Обама оголосив дві території в Юті та Неваді національними пам'ятками
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Президент США Барак Обама присвоїв двом територіям в Юті та Неваді статус національних пам'яток, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Зазначається, що ці райони шануються корінними американцями, як священні землі. На їхніх територіях знаходяться тисячі культурних артефактів, яким, загрожує небезпека.
Проголошення горбів Ведмежі Вуха (Bears Ears) і Золотої скелі (Gold Butte) національними пам'ятками було суперечливим рішенням, враховуючи, що західні штати США стали осередком напруженості в питанні про використання громадських земель.
Представники адміністрації та екологи, які підтримують рішення Б.Обами, вважають, що обидві території містять культурні реліквії, які знаходяться під загрозою розграбування і вандалізму.
Однак рішення завдає удар по республіканським лідерам Юти і Невади, а також багатьом місцевим жителям, які бачать в ньому появу чергового рівня федерального контролю.
За їхніми словами, присвоєння статусу національної пам’ятки закриє ці території не тільки для видобутку нафти і газу, а й для використання в деяких рекреаційних цілях.
Як повідомляв УНН, Б.Обама востаннє привітав американців з Різдвом у статусі президента США.