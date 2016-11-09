Б.Обама хочет помочь Д.Трампу стать успешным президентом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент США Барак Обама заявил, что ждет возможности помочь Дональду Трампу стать успешным президентом. Об этом он сказал на брифинге по результатам выборов, передает УНН.
"Я жду возможности приложить все усилия, чтобы следующий президент, стал успешным президентом. Я хочу обеспечить то, что передача власти пройдет очень хорошо, потому что мы все одна команда", - сказал Б.Обама.
Ранее президент США Барак Обама рассказал, что пригласил Дональда Трампа в Белый дом, чтобы обсудить с ним успешную передачу власти.
Также он отметил, что 8 лет назад, он тоже имел определенные разногласия с действующим президентом Бушем.
Кроме того, Б.Обама заявил, что поручил своей команде обеспечить передачу дел Д.Трампу.
Как сообщал УНН, Д.Трамп избран президентом США.