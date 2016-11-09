Б.Обама хоче допомогти Д.Трампу стати успішним президентом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент США Барак Обама заявив, що чекає можливості допомогти Дональду Трампу стати успішним президентом. Про це він сказав на брифінгу за результатами виборів, передає УНН.
“Я чекаю можливості докласти усіх зусиль, аби наступний президент, став успішним президентом. Я хочу забезпечити те, що передача влади пройде дуже добре, бо ми всі одна команда”, — сказав Б.Обама.
Раніше президент США Барак Обама розповів, що запросив Дональда Трампа до Білого дому, щоб обговорити з ним успішну передачу влади.
Також він зазначив, що 8 років тому, він теж мав певні розбіжності із діючим президентом Дж.Бушом.
Крім того, Б.Обама заявив, що доручив своїй команді забезпечити передачу справ Д.Трампу.
Як повідомляв УНН, Д.Трампа обрали президентом США.