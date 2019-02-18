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"Айнтрахт" упустил победу в Бундеслиге перед игрой с "Шахтером"

Киев  •  УНН

 • 6674 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. "Айнтрахт" из Франкфурта в домашней игре 22 тура немецкой Бундеслиги дома не сумел набрать три пункта против менхенгладбахской "Боруссии", сообщает корреспондент УНН.

В первой части матча значительную угрозу воротам франкфуртцев создавал полузащитник Торган Азар, которому не хватило точности при двух попытках. Стопроцентный шанс упустил Закария, который не сумел переиграть Траппа при выходе с вратарем на свидание.

Несмотря на опасность у ворот хозяев, именно они открыли счет в конце тайма - розыгрыш углового обернулся в добивание в исполнении Да Косты. Гости сумели отыграться лишь на 82 минуте. Один из многочисленных моментов сумел реализовать Закария. В "Боруссии" прошла атака центром, защитники дали пробить швейцарцу с границы штрафной - 1:1.

Состав "Айнтрахта": Трапп - НИИК, Хинтереггер, Хасебе - Да Коста, Фернандес (Виллемс, 78), де Гузман, Гачинович, Костич - Алле (Пасиенсия, 89), Ребич (Йович, 84).

Заметим, что "Айнтрах" в четвертый раз подряд сыграл вничью в Бундеслиге - 34 пункта и 7 место.

Добавим также, в ответном матче клуб из Франкфурта сыграет с "Шахтером" 21 февраля.

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