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"Айнтрахт" втратив перемогу у Бундеслізі перед грою із "Шахтарем"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. "Айнтрахт" з Франкфурта у домашній грі 22 туру німецької Бундесліги вдома не зумів набрати три пункти проти менхенгладбахської "Борусії", повідомляє кореспондент УНН.

У першій частині матчу значну загрозу воротам франкфуртців створював півзахисник Торган Азар, якому не вистачило влучності при двох спробах. Стовідсотковий шанс втратив Закарія, який не зумів переграти Траппа при виході з воротарем на побачення.

Попри небезпеку біля воріт господарів, саме вони відкрили рахунок наприкінці тайму — розіграш кутового обернувся в добивання у виконанні Да Кости. Гості зуміли відігратися лише на 82 хвилині. Один із чисельних моментів зумів реалізувати Закарія. У “борусії” пройшла атака центром, захисники дали пробити швейцарцю з межі штрафної — 1:1.

Склад “Айнтрахту”: Трапп — Ндіка, Хінтереггер, Хасебе — Да Коста, Фернандеш (Віллемс, 78), Де Гузман, Гачіновіч, Костич — Алле (Пасіенсія, 89), Ребіч (Йович, 84).

Зауважимо, що “Айнтрах” вчетверте підряд зіграв у нічию в Бундеслізі — 34 пункти і 7 місце.

Додамо також, у матчі-відповіді клуб з Франкфурта зіграє з “Шахтарем” 21 лютого.

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