"Аякс" разгромил "Лион" в первом поединке 1/2 финала Лиги Европы

"Лион" очень активно начал матч, но стартовый штурм ни к чему не привел. "Аякс" открыл счет в середине тайма, реализовав первый свой опасный момент - отличился Бертран Траоре. С этого момента хозяева добавили, что привело к голу Каспера Дольберга на 34-й минуте - 2:0.

Юнес сразу после перерыва довел счет до 3:0, Вальбуэна один мяч отыграл, но затем Траоре оформил дубль - 4:1.

Примечательно, что в стартовом составе победителей вышло сразу 7 игроков возраст которых составлял не более 21 года, а 30-летний Лассе Шоне оказался самым возрастным игроком "Аякса".

Стоит отметить, что беспроигрышная серия "Аякса" на своем поле в еврокубках составляет уже 13 матчей. Кроме того, в семи последних амстердамцы исключительно побеждали.

Добавим также, ответный матч состоится 11 мая.