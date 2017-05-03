"Аякс" разгромил "Лион" в первом поединке 1/2 финала Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Футболисты нидерландского "Аякса" на родном стадионе "Йохан Кройфф Арена" обыграли "Лион" в первом противостоянии полуфинала Лиги Европы, отправив четыре мяча в сетку французов, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
"Лион" очень активно начал матч, но стартовый штурм ни к чему не привел. "Аякс" открыл счет в середине тайма, реализовав первый свой опасный момент - отличился Бертран Траоре. С этого момента хозяева добавили, что привело к голу Каспера Дольберга на 34-й минуте - 2:0.
Юнес сразу после перерыва довел счет до 3:0, Вальбуэна один мяч отыграл, но затем Траоре оформил дубль - 4:1.
Примечательно, что в стартовом составе победителей вышло сразу 7 игроков возраст которых составлял не более 21 года, а 30-летний Лассе Шоне оказался самым возрастным игроком "Аякса".
Стоит отметить, что беспроигрышная серия "Аякса" на своем поле в еврокубках составляет уже 13 матчей. Кроме того, в семи последних амстердамцы исключительно побеждали.
Добавим также, ответный матч состоится 11 мая.