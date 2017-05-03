"Аякс" розгромив "Ліон" у першому поєдинку 1/2 фіналу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Футболісти нідерландського "Аяксу" на рідному стадіоні "Йохан Кройфф Арена" обіграли "Ліон" у першому протистоянні півфіналу Ліги Європи, відправивши чотири м'ячі у сітку французів, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Ліон" дуже активно почав матч, але стартовий штурм ні до чого не привів. "Аякс" відкрив рахунок в середині тайму, реалізувавши перший свій небезпечний момент - відзначився Бертран Траоре. З цього моменту господарі додали, що призвело до голу Каспера Дольберга на 34-й хвилині - 2:0.
Юнес відразу після перерви довів рахунок до 3:0, Вальбуена один м'яч відіграв, але потім Траоре оформив дубль – 4:1.
Примітно, що у стартовому складі переможців вийшло відразу 7 гравців вік яких становив не більше 21 року, а 30-річний Лассе Шоне виявився найстаршим гравцем "Аяксу".
Варто відзначити, що безпрограшна серія "Аякса" на своєму полі в єврокубках становить вже 13 матчів. Крім того, у семи останніх амстердамці виключно перемагали.
Додамо також, матч-відповідь відбудеться 11-го травня.